BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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10.11.2026 09:39:00
Fehlende Teile: Schichten in drei BMW-Werken fallen aus
Engpässe bei Zulieferteilen bremsen BMW: In Regensburg, Leipzig und Oxford fielen Schichten aus. Noch ist wenig über die Hintergründe bekannt.
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