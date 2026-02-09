Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
09.02.2026 13:10:15
Fehler eingeräumt: Deutsche Bank ist Epstein-Probleme "systematisch angegangen"
Jeffrey Epstein war jahrelang Kunde der Deutschen Bank - und das in beträchtlichem Umfang. Der Konzern will das aufgearbeitet haben. Eine Aktionärsvereinigung fordert indes, noch vor der anstehenden Hauptversammlung Finanzunterlagen "schonungslos" offenzulegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
14:02
|WDH: Deutsche Bank räumt Fehler im Umgang mit Epstein ein (dpa-AFX)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aktien von Deutsche Bank und DHL gewinnen: Neue Allianz treibt an (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|31,49
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.