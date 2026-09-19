Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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19.09.2026 12:02:00
Fehlkonfiguration im Test: Gemini greift auf drei echte Firmen zu
Eine Fehlkonfiguration gab Gemini in einem Cybertest Internetzugang. Die KI griff auf Systeme dreier Firmen zu und brach laut Google jeweils ab.
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