17.09.2026 17:12:38

Fehmarnsundbrücke: Sanierung kostet rund 170 Millionen Euro

FEHMARN (dpa-AFX) - Die Sanierung der Fehmarnsundbrücke wird viel teurer als zunächst angenommen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, steigen die Kosten auf rund 170 Millionen Euro - vor sechs Jahren war noch von rund 30 Millionen Euro die Rede. Seit 2020 wird das Bauwerk, welches Fehmarn und das deutsche Festland verbindet, saniert. Zuvor hatten weitere Medien berichtet.

Bei einer Begutachtung im vergangenen Jahr sei erkannt worden, dass die Schäden im Inneren der sieben Betonpfeiler der Brücke größer sind als angenommen. Aufgrund der umfangreicheren Arbeiten werden auch die Bauarbeiten länger dauern. Den Angaben der Bahn nach bis mindestens 2030. Solange wird auf der Brücke Tempo 30 herrschen.

Parallel zu den Sanierungsarbeiten wird zudem an einer Schienen- und Straßenverbindung zwischen dem deutschen Festland, der Insel Fehmarn und dem dänischen Festland gearbeitet. Wann diese Tunnel in Betrieb gehen, steht bisher nicht fest. Für die Beltquerung zwischen der Insel und Dänemark wird derzeit laut der Betreibergesellschaft Femern A/S mit 2031 gerechnet./xil/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen