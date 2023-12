Feiere Weihnachten mit Amazon Music: Tokio Hotel veröffentlicht am 07. November 2023 Amazon Music original Weihnachtssong "Your Christmas“ mit einer ganz besonderen Kampagne.

Tokio Hotel veröffentlichen brandneuen Amazon Music Original-Song für die FeiertageLimitierter Christmas Sweater im besonderen Tokio Hotel DesignAmazon spendet gemeinsam mit Tokio Hotel 25.000 EUR an Herzenswünsche e.V.Über den AmazonMusicDE Kanal auf Twitch kann der exklusive Auftritt in Berlin am 04. Dezember 2023 live mitverfolgt werdenBehind the Scenes Video zum Cover Shooting mit prominenten GästenIn diesem Jahr werden die Träume vieler Musikfans wahr - mit einem brandneuen Weihnachtssong von Amazon Music und einer der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahrzehnte. Denn heute läuten Tokio Hotel und Amazon Music mit “Your Christmas (Amazon Music Original)" die Festtagsstimmung ein und versüßen die besinnliche Jahreszeit mit ihrem Weihnachtssong. Und weil ein Geschenk nicht genug ist, kommt der Song mit einer außergewöhnlichen Kampagne und einer persönlichen Botschaft daher.Es ist kein Geheimnis, dass Bill, Tom, Georg und Gustav die Feiertage lieben und ihnen einen besonderen Stellenwert einräumen. Unter dem Slogan "Your Christmas. Egal wie du es feierst" präsentiert die international bekannte Band gemeinsam mit Amazon Music daher dieses Jahr ihren allerersten eigenen Weihnachtssong:"Your Christmas (Amazon Music Original)". Dieser Slogan drückt genau aus, was die Band ausmacht: Sie sind individuell und einzigartig, genau wie ihre Weihnachtstraditionen - egal ob in ihrer Heimatstadt Magdeburg oder im sonnigen Los Angeles, wo Bill und Tom heute leben, feiern sie Weihnachten auf ganz unterschiedliche Weisen. Mit dieser Offenheit, die Feiertage flexibel neu zu gestalten, ermutigen sie andere dazu, ihre eigenen Feiertage genauso individuell zu erleben.Der Song mit dem Titel “Your Christmas (Amazon Music Original)" ist eine exklusive Produktion von Amazon Music und ab heute bei dem Streaminganbieter zu hören. Die Botschaft, dass Weihnachten unfassbar vielseitig sein kann, wird auf unterhaltsame Weise in dem Behind The Scenes-Video des Cover-Shoots zum Song dargestellt, welches am 07. November um 18:00 Uhr (CET) live gehen wird. Das Video beinhaltet dabei Gastauftritte von Stars und Freund*innen wie Palina Rojinski (Instagram), Parshad (Instagram), Candy Crash (Instagram) und Alicia Awa (Instagram).In dem Video verrät die Band auch, dass man Weihnachten mit Tokio Hotel nicht nur hören, sondern auch tragen kann: Die Band hat gemeinsam mit Amazon einen Christmas Sweater designt, der limitiert und exklusiv Anfang Dezember bei Amazon.de erhältlich sein wird. Da zu Weihnachten der Gedanke des Gebens im Vordergrund steht, spendet Amazon gemeinsam mit Tokio Hotel in diesem Zusammenhang 25.000 EUR an Herzenswünsche e.V.. Mit dem Geld erfüllt der bundesweite Verein zahlreiche Weihnachtswünsche schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher."Für uns ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres. Jeder, der uns kennt weiß, wir sind so richtige Weihnachts-Nerds. Bei Tom und mir in L.A. wirds super übertrieben und kitschig und wir versuchen jedes Jahr bei Gustav in Magdeburg zum vorweihnachtlichen Band Dinner zusammenzukommen. Über die Anfrage von Amazon Music dieses Jahr den Weihnachtssong beizusteuern, haben wir uns deswegen total gefreut. Uns war wichtig, dass sowohl im Song als auch in der Kampagne mit den traditionellen Weihnachtsvorstellungen gebrochen wird und wir eine Charity Aktion für Kinder unterstützen können, für die ein großes Weihnachtsfest keine Selbstverständlichkeit ist. Wir freuen uns sehr, dass Amazon Music diese Vorstellungen mitgegangen ist und wir nun nicht nur einen der besten Weihnachtssongs aller Zeiten abgeliefert haben, (lacht), sondern mit unserem XMAS-Sweater auch noch die Charity "Herzenswünsche" unterstützen können.“Anlässlich des Fests der Freude veranstalten Tokio Hotel am 04. Dezember 2023 in Berlin ihre eigene Weihnachtsparty “Your Christmas: Weihnachten mit Tokio Hotel” in einem intimen Rahmen mit Freunden und Fans. Bei der Veranstaltung wird der neue Weihnachts-Hit live gespielt, sowie ein paar Tokio Hotel Classics! Die Fans von Tokio Hotel haben im November die Möglichkeit Tickets auf den Social Media Kanälen von Amazon (@amazon.de), Amazon Music (amazonmusicde) und dem Kanal von Tokio Hotel selbst zu gewinnen. Für alle diejenigen, die selber nicht die Möglichkeit haben, bei der Feier dabei zu sein, kann die Show live auf dem deutschen Amazon Music Kanal (AmazonMusicDE) auf Twitch ab 18:30 Uhr (CET) am Montag, dem 4. Dezember, verfolgt werden.Wer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist oder sich selbst beschenken möchte, hat ab dem 07. November 2023 die Möglichkeit, die Single als Vinyl Bundle vorzubestellen. Aufgrund der begrenzten Stückzahl muss man allerdings schnell sein, um sich eines dieser sammelwürdigen Highlights zu sichern. Das Bundle enthält eine signierte, farbige 7"-Vinyl im Weihnachtsdesign, Socken mit den einzelnen Bandmitgliedern im Nussknacker-Design, eine von der Band gestaltete Weihnachtskarte sowie zwei Weihnachtskarten im Tokio Hotel XMAS-Design zum Verschicken an Familie und Freunde."Your Christmas (Amazon Music Original)" ist der perfekte Song, um die Feiertage dieses Jahr zu feiern und kann ab sofort exklusiv bei Amazon Music angehört werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Amazon.com Inc. Zum vollständigen Artikel