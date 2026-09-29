BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.09.2026 10:45:00

Feiern für den guten Zweck: 16. BMW Benefizkonzert am 16. Oktober 2026 in der BMW Welt.

Das 16. BMW Benefizkonzert findet am 16. Oktober 2026 bereits zum zehnten Mal in der BMW Welt statt. Sechs Live-Bands und Showakrobatik sorgen für ein abwechslungsreiches Programm – der Reinerlös kommt Projekten zugute, die Kinder mit Behinderung unterstützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
09:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 BMW Neutral UBS AG
24.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 55,82 0,47% BMW AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Anleihenrenditen im Fokus: ATX mit Minus -- DAX-Anleger verhalten optimistisch -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Der ATX zeigt sich etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen