BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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29.09.2026 10:45:00
Feiern für den guten Zweck: 16. BMW Benefizkonzert am 16. Oktober 2026 in der BMW Welt.
Das 16. BMW Benefizkonzert findet am 16. Oktober 2026 bereits zum zehnten Mal in der BMW Welt statt. Sechs Live-Bands und Showakrobatik sorgen für ein abwechslungsreiches Programm – der Reinerlös kommt Projekten zugute, die Kinder mit Behinderung unterstützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Nachrichten zu BMW AG
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|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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Analysen zu BMW AG
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|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|BMW Outperform
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|22.09.26
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|16.09.26
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|17.06.26
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|07.05.26
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|13.03.26
|BMW Underweight
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|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
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|21.09.26
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|UBS AG
|27.08.26
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|DZ BANK
|14.08.26
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