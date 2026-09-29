Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.09.2026 10:45:00
Feiern für den guten Zweck: 16. BMW Benefizkonzert am 16. Oktober 2026 in der BMW Welt.
Das 16. BMW Benefizkonzert findet am 16. Oktober 2026 bereits zum zehnten Mal in der BMW Welt statt. Sechs Live-Bands und Showakrobatik sorgen für ein abwechslungsreiches Programm – der Reinerlös kommt Projekten zugute, die Kinder mit Behinderung unterstützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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