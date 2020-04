FEIERTAGS-ÜBERBLICK / Karfreitag, 10. April 2020 -2

Die chinesische Inflation hat sich wie schon im Februar auch im März leicht abgeschwächt, vor allem dank geringerer Preise für Nahrungsmittel und auch Nicht-Nahrungsmittel. Das Geschäftsleben beginnt sich nach dem Nachlassen der Corona-Krise wieder zu beleben. Die Verbraucherpreise stiegen mit einer Jahresrate von 4,3 Prozent nach 5,2 Prozent im Vormonat, wie die Statistikbehörde mitteilte.

Chinas Banken pumpen massiv Geld in die Wirtschaft

Chinesische Banken haben im März unerwartet umfangreich Kredite vergeben. Nach einem wochenlangen Stillstand zur Eindämmung des Coronavirus kam die Wirtschaft zuletzt wieder in Gang. Insgesamt wurden neue Kredite im Volumen von 2,85 Billionen Yuan (404,64 Milliarden Dollar) herausgereicht, mehr als das Dreifache des einen Monat zuvor gewährten Betrags, wie aus Daten der People's Bank of China vom Freitag hervorgehen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten nur 1,9 Billionen Yuan neue Kredite erwartet.

Frankreichs Industrie wächst im Februar überraschend

Die französische Industrieproduktion ist im Februar entgegen den Erwartungen gestiegen. Die Statistikbehörde berichtete, dass die gesamte Industrieproduktion - bestehend aus der Produktion im verarbeitenden Gewerbe, im Energiesektor und im Baugewerbe - kalenderbereinigt um 0,9 Prozent zugelegt hat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,4 Prozent erwartet.

Städte- und Gemeindebund regt Einführung von "Corona-Soli" an

Deutschlands Kommunen regen wegen wegbrechender Einnahmen einen Corona-Solidaritätszuschlag an. Zur mittel- und langfristigen Finanzierung der coronabedingten Aufwendungen "wird vorgeschlagen, das Instrument einer Sonderabgabe zu prüfen (Corona-Soli)", zitierte die Neue Osnabrücker Zeitung am Freitag aus einem Forderungskatalog des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für einen kommunalen Rettungsschirm von Bund und Ländern. Die nach der deutschen Wiedervereinigung eingeführte Sonderabgabe "könnte durchaus ein Modell sein", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 113.525 angegeben - ein Plus von 5.323 seit dem Vortag. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 118.235 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 2.373 Todesfälle, die JHU 2.607 Tote.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen würde Corona-App verwenden

Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge bereit, eine datenschutzkonforme App zur Nachverfolgung von Coronavirus-Infektionen auf ihrem Smartphone zu installieren. Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus würden 53 Prozent der Befragten eine sogenannte Tracking-App verwenden, mit der Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig gemacht und informiert werden könnten. 44 Prozent wären dagegen.

Studie geht von doppelt so hoher Neuinfektionszahl in Österreich aus

In Österreich könnte die Zahl der neuen Coronavirus-Infektionen einer Studie zufolge mindestens doppelt so hoch sein wie die offiziell gemeldeten Zahlen. Die Autoren einer am Freitag veröffentlichten Studie des Sora-Instituts schätzen, dass sich statt der offiziell für die erste Aprilwoche gemeldeten 12.200 Fälle rund 28.500 der fast neun Millionen Einwohner Österreichs infiziert haben.

50 Corona-Fälle auf französischem Flugzeugträger "Charles de Gaulles"

50 Besatzungsmitglieder des französischen Flugzeugträgers "Charles de Gaulle" sind positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Drei von ihnen seien "vorsichtshalber" in ein Krankenhaus der südfranzösischen Hafenstadt Toulon gebracht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Paris mit. Es sei zunächst aber "keine Verschlechterung des Gesundheitszustands der Seeleute an Bord", festgestellt worden. Wie das Virus auf das Schiff gelangte, ist noch unklar.

Ausgangssperre in Italien wird bis zum 3. Mai verlängert - Medien

Die italienische Regierung hat Medienberichten zufolge entschieden, die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausgangssperre um drei Wochen bis zum 3. Mai zu verlängern.

Spanien meldet niedrigsten Anstieg bei Coronavirus-Toten seit über zwei Wochen

Spanien hat am Freitag den niedrigsten Anstieg bei der Zahl der Coronavirus-Todesfälle seit mehr als zwei Wochen verzeichnet. Binnen 24 Stunden seien 605 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das ist der niedrigste Stand seit dem 24. März.

Südafrika verlängert Ausgangssperre um zwei Wochen

Südafrika hat die Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie um zwei Wochen verlängert. Für eine "endgültige Analyse" der Epidemie in Südafrika sei es noch zu früh, doch es gebe Hinweise darauf, dass die Maßnahmen wirksam seien, sagte Präsident Cyril Ramaphosa. Die strikten Einschränkungen sollten ursprünglich nur drei Wochen dauern und Mitte April enden.

Jemen vermeldet ersten Fall von Coronavirus-Infektion

Im Bürgerkriegsland Jemen ist der erste Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnet worden. Der Ansteckungsfall trat in der von den Regierungsgruppen kontrollierten Provinz Hadramut im Süden des Landes auf, wie der Notstandsausschuss der Regierung am Freitag im Onlinedienst Twitter mitteilte.

Kuba stoppt öffentliche Verkehrsmittel und schließt große Geschäfte

Kubas Regierung hat im Kampf gegen das neuartige Coronavirus angeordnet, öffentliche Verkehrsmittel stillzulegen und große Geschäfte zu schließen. Auch Taxis dürfen nicht mehr fahren, wie Verkehrsminister Eduardo Rodríguez im Staatsfernsehen bekanntgab.

Vorerst keine Einigung in US-Kongress auf neue Corona-Milliardenhilfen

Der US-Kongress hat sich vorerst nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket für kleine und mittlere Unternehmen im Umfang von 250 Milliarden Dollar einigen können. Im Senat scheiterte am Donnerstag eine Abstimmung über die neuen Hilfskredite am Widerstand der oppositionellen Demokraten. Diese werfen den Republikanern von US-Präsident Donald Trump einen Alleingang vor - und wollen 500 Milliarden Dollar mobilisieren.

Ungarn verlängert Ausgangsbeschränkungen für unbegrenzte Zeit

Ungarn verlängert wegen der Coronavirus-Pandemie die Ausgangsbeschränkungen für unbegrenzte Zeit. Die Regierung werde die Aufrechterhaltung der Maßnahmen wöchentlich überprüfen, erklärte Ministerpräsident Viktor Orban.

Brüssel will in Corona-Krise auch Teilverstaatlichung von Firmen erleichtern

Angesichts der weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise will die EU-Kommission die Teilverstaatlichung von Unternehmen erleichtern. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, legte sie den Mitgliedstaaten einen Vorschlag für Kapitalbeteiligungen vor, um Firmen zu stützen. Da dies "erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb" im EU-Binnenmarkt haben könne, müsse es dafür "klare Voraussetzungen" und "strenge" Regeln geben.

Britische Regierung: Boris Johnson hat Intensivstation verlassen

Der an einer Coronavirus-Infektion erkrankte britische Premierminister Boris Johnson hat die Intensivstation verlassen. Das teilte sein Sprecher am Donnerstagabend mit.

