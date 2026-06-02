UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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02.06.2026 17:34:32
"Feindliche Übernahme": Unicredit erhöht Commerzbank-Anteil auf über ein Drittel
Die italienische Großbank Unicredit drängt auf eine Übernahme der Commerzbank. Ein Kaufangebot hat das Geldhaus aus Frankfurt bislang abgelehnt. Ihre Anteile bauen die Mailänder derweil trotzdem aus - und könnte so zunehmend an Macht gewinnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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