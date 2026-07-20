Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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20.07.2026 21:09:00
Felicia Day’s Movie Kickstarter for The Guild Hit Its Goal in 3 Hours
Don’t call it a comeback, The Guild aims to shine a light on how nerd culture has changed in 20 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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