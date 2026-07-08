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08.07.2026 06:31:29
FELISSIMO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
FELISSIMO hat am 07.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FELISSIMO -6,410 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,26 Prozent zurück. Hier wurden 7,03 Milliarden JPY gegenüber 7,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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