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07.10.2026 06:31:28
FELISSIMO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
FELISSIMO hat am 06.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 30,54 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FELISSIMO 36,72 JPY je Aktie verdient.
Mit einem Umsatz von 7,12 Milliarden JPY, gegenüber 7,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,25 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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