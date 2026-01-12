|
FELISSIMO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FELISSIMO hat sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -12,380 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,30 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
