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09.09.2026 00:47:27
Female footballers offered egg freezing but doubts remain
Spain's football federation are set to join a handful of clubs in paying for female players to freeze their eggs during their careers. While players have pushed for the move, there are welfare concerns too.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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