Femasys informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Femasys hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,7 Millionen USD gegenüber 0,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at