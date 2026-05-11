Femasys präsentierte Quartalsergebnisse

Femasys präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Femasys im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Femasys 0,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at