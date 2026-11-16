Femasys stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Femasys hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at