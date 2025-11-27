Femto Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Femto Technologies hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Femto Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3046,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 114,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at