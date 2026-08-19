Femto Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Femto Technologies stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Femto Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,15 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at