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15.10.2026 06:31:29
Fenerbahce Futbol gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fenerbahce Futbol hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,23 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 TRY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 4,55 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 75,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,59 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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