Fenerbahce Futbol präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fenerbahce Futbol äußerte sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Fenerbahce Futbol hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 TRY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,02 Milliarden TRY ausgewiesen.

