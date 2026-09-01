Fengfan Stock: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fengfan Stock hat am 30.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 17,98 Milliarden CNY gegenüber 15,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at