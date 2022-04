Fenix Outdoor International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fenix Outdoor International präsentierte in der am 27.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,715 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,2 Millionen EUR – ein Plus von 29,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fenix Outdoor International 127,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at