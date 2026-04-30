|
30.04.2026 06:31:29
Fenix Outdoor International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Fenix Outdoor International ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fenix Outdoor International die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,96 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 SEK erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Fenix Outdoor International mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!