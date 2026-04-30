Fenix Outdoor International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fenix Outdoor International ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fenix Outdoor International die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,96 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Fenix Outdoor International mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at