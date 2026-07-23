Fenix Outdoor International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fenix Outdoor International hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,02 SEK. Im Vorjahresquartal waren -7,890 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,59 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at