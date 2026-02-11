|
Fenwal Controls of Japan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fenwal Controls of Japan hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 41,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fenwal Controls of Japan 47,09 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 3,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 222,39 JPY. Im Vorjahr hatte Fenwal Controls of Japan 198,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,15 Prozent auf 12,91 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
