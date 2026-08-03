Fenwal Controls of Japan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fenwal Controls of Japan gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,40 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fenwal Controls of Japan ein EPS von 28,52 JPY in den Büchern gestanden.

Fenwal Controls of Japan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at