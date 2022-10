Fenwal Controls of Japan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fenwal Controls of Japan hat am 31.10.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21,100 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 27,12 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2,61 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fenwal Controls of Japan 2,57 Milliarden JPY umgesetzt.

