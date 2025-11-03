Fenwal Controls of Japan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fenwal Controls of Japan hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 19,00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fenwal Controls of Japan -12,630 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2,78 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at