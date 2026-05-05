Ferguson Aktie
WKN DE: A2PG87 / ISIN: JE00BJVNSS43
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05.05.2026 12:51:50
Ferguson Enterprises Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Ferguson Enterprises Inc. (FERG) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $414 million, or $2.13 per share. This compares with $345 million, or $1.73 per share, last year.
Excluding items, Ferguson Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $444 million or $2.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.6% to $7.472 billion from $7.213 billion last year.
Ferguson Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $414 Mln. vs. $345 Mln. last year. -EPS: $2.13 vs. $1.73 last year. -Revenue: $7.472 Bln vs. $7.213 Bln last year.
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