Ferguson Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ferguson Enterprises lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 7,41 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at