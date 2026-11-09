Ferguson Aktie
WKN DE: A2JAL6 / ISIN: JE00BFYFZP55
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09.11.2026 14:13:33
Ferguson Raises Sales Outlook Driven by Nonresidential Demand
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