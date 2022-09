Feriengeschäft treibt Passagierzahl am Frankfurter Flughafen nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafen hat im Ferienmonat August von einer hohen Nachfrage nach touristischen Flügen deutlich mehr Passagiere gezählt als im Vorjahr. Damit setzte sich die Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie fort. Im August seien knapp 5,2 Millionen Fluggäste vom Flughafen Frankfurt an- oder abgeflogen, teilte der Betreiber Fraport am Dienstag in Frankfurt mit. Das waren 54 Prozent mehr als im pandemiegeprägten Vorjahresmonat, aber noch rund ein Viertel unter dem Wert des Jahres 2019, also vor der Corona-Pandemie. Im Juli, als das Geschäft unter anderem von einem Lufthansa-Streik belastet worden war, hatte die Passagierzahl mit etwas mehr als fünf Millionen noch rund 27 Prozent unter dem 2019er-Wert gelegen./zb/stk