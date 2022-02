Ferieninsel Santorini 'ertrinkt' in Hagel

SANTORINI (dpa-AFX) - Kein Ende des ungewohnt schlechten Winterwetters in Griechenland: Am Donnerstag haben schwere Hagel- und Regenfälle die beliebte Ferieninsel Santorini unter Wasser gesetzt. "Santorini ertrinkt in Hagel!", berichteten griechische Medien und veröffentlichten Bilder von großen Haufen aus Hagelkörnern. Videos zeigten zudem reißende Schlamm- und Wassermassen, die durch die Straßen der Inseldörfer flossen. Der Bürgermeister der Inselhauptstadt Thira veranlasste, dass die Schulkinder nach Hause geholt werden, bevor Straßen unpassierbar würden. Erst vergangene Woche hatte ungewohnt heftiger Schneefall die Hauptstadt Athen lahmgelegt./axa/DP/eas