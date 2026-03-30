Fermi LLC Registered Shs Aktie
WKN DE: A41MPN / ISIN: US3149111086
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30.03.2026 18:17:12
Fermi Shares Falls 18% After Reporting First-Year Net Loss
(RTTNews) - Fermi Inc. (FRMI) shares fell 18.69 percent to $5.03, down $1.15 on Monday, after the company reported a net loss of $486.4 million for the period from January 10, 2025, through December 31, 2025, its first reported operating period since inception.
The stock opened at $4.95 after closing previously at $6.18. It traded between $4.63 and $5.20 during the session, with volume reaching 26.01 million shares, compared with average volume of 6.94 million shares.
EPS showed a loss of $1.13 based on weighted average shares outstanding of 467.96 million on the Nasdaq. The company did not report revenue during the period, while general and administrative expenses totaled $177.8 million, resulting in a loss from operations of $177.8 million.
The stock's 52-week range is $4.63 to $36.99.
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