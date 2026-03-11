SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
11.03.2026 16:44:14
Fernbridge Doubles Down on Tetra Tech Stock, Adds 2.05 Million Shares, According to Latest SEC Filing
On February 17, 2026, Fernbridge Capital Management LP disclosed a significant buy of 2,051,175 shares in Tetra Tech (NASDAQ:TTEK), with an estimated transaction value of $69.37 million based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Fernbridge Capital Management LP increased its holding in Tetra Tech by 2,051,175 shares during the quarter. The estimated value of this share purchase was $69.37 million, calculated using the average closing price for the period. As a result, the fund’s quarter-end position value in Tetra Tech rose by $68.96 million, reflecting both the acquisition and price appreciation.Fernbridge’s Tetra Tech buy brings the position to 5.05% of 13F assets as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEC S.p.A.
Analysen zu SEC S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tetra Tech Inc.
|29,00
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.