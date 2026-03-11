SEC Aktie

WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

11.03.2026 16:44:14

Fernbridge Doubles Down on Tetra Tech Stock, Adds 2.05 Million Shares, According to Latest SEC Filing

On February 17, 2026, Fernbridge Capital Management LP disclosed a significant buy of 2,051,175 shares in Tetra Tech (NASDAQ:TTEK), with an estimated transaction value of $69.37 million based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Fernbridge Capital Management LP increased its holding in Tetra Tech by 2,051,175 shares during the quarter. The estimated value of this share purchase was $69.37 million, calculated using the average closing price for the period. As a result, the fund’s quarter-end position value in Tetra Tech rose by $68.96 million, reflecting both the acquisition and price appreciation.Fernbridge’s Tetra Tech buy brings the position to 5.05% of 13F assets as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Tetra Tech Inc. 29,00 0,69%

