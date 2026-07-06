|
06.07.2026 19:17:38
Fernpass: Österreichische Alpenroute am 1. August erneut zu
REUTTE (dpa-AFX) - Die wichtige Fernpass-Strecke im österreichischen Bundesland Tirol ist am 1. August erneut wegen Anwohner-Demonstrationen nicht befahrbar. Die Verlängerung der deutschen Nord-Süd-Route A7 wird zwischen Nassereith und Reutte von 9.45 bis 12 Uhr gesperrt, wie die Tiroler Behörden mitteilten.
Die Behörden riefen dazu auf, den Fernpass an diesem starken Reisetag ganz zu meiden. Denn die Sperre fällt mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg zusammen.
Bereits Ende Juni war diese Strecke kurzzeitig wegen Protestaktionen gegen die hohe Verkehrsbelastung und gegen geplante Tunnelbauprojekte auf der vielbefahrenen Transitroute blockiert. Ein Verkehrschaos blieb aber aus - wie auch schon zuvor, als die Tiroler Brennerroute wegen einer Verkehrsdemonstration gesperrt war./al/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street letztlich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street machte am Montag Gewinne. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.