Fernpass: Österreichische Alpenroute am 1. August erneut zu

REUTTE (dpa-AFX) - Die wichtige Fernpass-Strecke im österreichischen Bundesland Tirol ist am 1. August erneut wegen Anwohner-Demonstrationen nicht befahrbar. Die Verlängerung der deutschen Nord-Süd-Route A7 wird zwischen Nassereith und Reutte von 9.45 bis 12 Uhr gesperrt, wie die Tiroler Behörden mitteilten.

Die Behörden riefen dazu auf, den Fernpass an diesem starken Reisetag ganz zu meiden. Denn die Sperre fällt mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

Bereits Ende Juni war diese Strecke kurzzeitig wegen Protestaktionen gegen die hohe Verkehrsbelastung und gegen geplante Tunnelbauprojekte auf der vielbefahrenen Transitroute blockiert. Ein Verkehrschaos blieb aber aus - wie auch schon zuvor, als die Tiroler Brennerroute wegen einer Verkehrsdemonstration gesperrt war./al/DP/he