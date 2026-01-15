SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
15.01.2026 07:11:00
Fernwärme: Zahlen Sie zu viel? So finden Sie es heraus und wehren sich
Zu teuer, zu undurchsichtig: Die Preisgestaltung bei Fernwärme produziert seit Jahren Streit. Mehrere Gerichte haben klärende Urteile gesprochen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!