Ferrari Aktie

Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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30.07.2026 18:28:00

Ferrari: Elektroauto »Luce« erreicht Absatzziel offenbar vorzeitig

Als Ferrari im Mai ein E-Auto vorstellte, prophezeite manch einer den Untergang der Marke. Das Jahresziel für den Luce ist aber wohl schon geknackt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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