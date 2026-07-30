Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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30.07.2026 18:28:00
Ferrari: Elektroauto »Luce« erreicht Absatzziel offenbar vorzeitig
Als Ferrari im Mai ein E-Auto vorstellte, prophezeite manch einer den Untergang der Marke. Das Jahresziel für den Luce ist aber wohl schon geknackt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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