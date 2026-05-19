Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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19.05.2026 16:40:54
Ferrari: Kanton Zug wird zur Europa-Metropole
Ferrari eröffnet in Sihlbrugg den grössten Showroom Europas nach neuen Identity-Vorgaben aus Modena. Dabei wird auch erstmals der Amalfi Spider in der Schweiz vorgestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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