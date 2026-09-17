Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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17.09.2026 06:00:03
Ferrari aims for ocean-racing records with Hypersail
Company is using technology developed for its cars to build ‘self-sufficient’ 100ft foiling yachtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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