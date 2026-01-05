EXOR Aktie
WKN DE: A2DHZ4 / ISIN: NL0012059018
|Weitere drei Jahre
|
05.01.2026 16:06:41
Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung
Exor teilte am Samstag mit, dass sich die neue Vereinbarung mit dem Sportwagenhersteller automatisch um weitere drei Jahre verlängert, sofern sie nicht gekündigt wird. Die Vereinbarung erlaubt es den Parteien, ihre Positionen in Angelegenheiten zu koordinieren, die auf Ferrari-Aktionärsversammlungen beschlossen werden, so Exor.
Außerdem ist darin festgelegt, dass beide Parteien, wenn sie Ferrari-Aktien verkaufen möchten, diese zuerst der anderen Partei anbieten muss, bevor sie an Dritte verkauft werden dürfen. Exor ist Großaktionär auch großer Konzerne wie Stellantis und Philips und seit Jahrzehnten Investor bei Ferrari.
Im EURONEXT-Handel in Mailand zeigt sich die Ferrari-Aktie zeitweise 0,38 Prozent im Plus bei 317,50 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 01:42 ET (06:42 GMT)
Von Aimee Look
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Tiago Hora / Shutterstock.com,Kosarev Alexander / Shutterstock.com
Nachrichten zu EXOR Holding N.V. Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EXOR Holding N.V. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EXOR Holding N.V. Registered Shs
|73,90
|1,23%
|Ferrari N.V.
|323,40
|1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.