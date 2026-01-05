EXOR Aktie

Weitere drei Jahre 05.01.2026 16:06:41

Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung

Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung

Die niederländische Investmentgesellschaft Exor hat mit der Ferrari-Familie eine auf drei Jahre angelegte Verlängerung ihrer Aktionärsvereinbarung vereinbart.

Exor teilte am Samstag mit, dass sich die neue Vereinbarung mit dem Sportwagenhersteller automatisch um weitere drei Jahre verlängert, sofern sie nicht gekündigt wird. Die Vereinbarung erlaubt es den Parteien, ihre Positionen in Angelegenheiten zu koordinieren, die auf Ferrari-Aktionärsversammlungen beschlossen werden, so Exor.

Außerdem ist darin festgelegt, dass beide Parteien, wenn sie Ferrari-Aktien verkaufen möchten, diese zuerst der anderen Partei anbieten muss, bevor sie an Dritte verkauft werden dürfen. Exor ist Großaktionär auch großer Konzerne wie Stellantis und Philips und seit Jahrzehnten Investor bei Ferrari.

Im EURONEXT-Handel in Mailand zeigt sich die Ferrari-Aktie zeitweise 0,38 Prozent im Plus bei 317,50 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 01:42 ET (06:42 GMT)

Von Aimee Look

DOW JONES

Nachrichten zu EXOR Holding N.V. Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu EXOR Holding N.V. Registered Shsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

EXOR Holding N.V. Registered Shs 73,90 1,23% EXOR Holding N.V. Registered Shs
Ferrari N.V. 323,40 1,99% Ferrari N.V.

