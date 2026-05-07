Ferrari: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ferrari lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 46,58 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ferrari noch ein Gewinn pro Aktie von 30,79 ARS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 54,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 065,77 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 1 989,36 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at