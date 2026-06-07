Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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07.06.2026 06:00:02
Ferrari diehards debate whether buying its first EV is a test of loyalty
Group has banned dealers from bundling Luce sales and access to exclusive models as it seeks new clientsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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