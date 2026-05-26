Ferrari Aktie

Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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26.05.2026 16:53:39

Ferrari fährt erstmals vollelektrisch

Während andere Luxusmarken in Sachen Strom eher auf die Bremse stehen, lanciert Ferrari mit dem neuen «Luce» ihr erstes vollelektrisches Modell. Es soll ab etwa 530'000 Franken gegen Ende Jahr zu kaufen sein und bietet erstmals fünf Sitzplätze.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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