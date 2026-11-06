Ferrari hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ferrari veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 50,94 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ferrari noch ein Gewinn pro Aktie von 40,04 ARS in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,33 Prozent auf 3 272,07 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 742,04 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at