Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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25.05.2026 22:10:10
Ferrari launches first EV with Jony Ive’s ‘polarising’ design
Ex-Apple designer aims to help Italian luxury brand win over a younger demographic with €550,000 futuristic ‘Luce’ modelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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