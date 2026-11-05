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05.11.2026 06:31:28
Ferrari legte Quartalsergebnis vor
Ferrari hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 2,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,90 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,77 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2,36 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,89 Milliarden EUR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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