Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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26.05.2026 11:29:00
Ferrari Luce: Luxus-Elektroauto für über 500.000 Euro
Ferraris erstes batterieelektrisches Modell ist ein geräumiger, 772 kW leistender GT-Crossover. Mit einem Preis von über 500.000 Euro ist es ziemlich teuer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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