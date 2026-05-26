Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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26.05.2026 15:21:00
Ferrari-»Luce«: Ulf Poschardt verteidigt Elektro-Ferrrari - Absturz an der Börse
An der Börse ist der Kurs der Ferrari-Aktie nach Vorstellung des ersten vollelektrischen Modells kräftig abgesackt. Ausgerechnet der bekennende Verbrenner-Fan Ulf Poschardt erkennt in dem Wagen auch Potenzial.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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